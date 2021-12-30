Андрей Меньшов, НПП "ПОЛИПЛАСТИК": "Спрос на полимеры в 2022 году будет расти"

2021 год для отрасли компаундирования пластмасс выдался непростым: коррективы внесла пандемия, резкий рост цен на базовое сырье в I квартале при прогрессирующем дефиците внутри страны, "контейнерный кризис" и остановки автопрома. Но отрасль выстояла и продолжает развиваться. Об этом — в интервью с Андреем Меньшовым, управляющим партнером ведущего российского компаундера НПП "ПОЛИПЛАСТИК", одна из производственных площадок которого расположена в Тольятти.

— Что, на ваш взгляд, сегодня помогает развитию отрасли компаундирования пластмасс в России?

— Успеху российских компаундеров во многом способствует политика Правительства РФ и СПИК — специальные инвестиционные контракты. По условиям СПИК, которые инвесторы заключают с государством, чем выше процент локализованных комплектующих, тем больше объем налоговых льгот.

На примере автопрома: СПИКи с Правительством РФ в лице Минпромторга сегодня имеют все главные игроки российского автомобильного рынка: и российские бренды, и зарубежные. НПП "ПОЛИПЛАСТИК" является поставщиком 70% полимерного сырья для локализованных моделей автопрома. Таким образом специальные инвестиционные контракты поддерживают и стимулирует всю цепочку поставщиков.

— А что является сдерживающими факторами для отрасли?

— Я бы выделил две особо острые проблемы. Первая — так называемое "полимерное неравенство", когда при профиците производства базового полимерного сырья внутри страны мы наблюдаем его дефицит у отечественных переработчиков на фоне высоких цен и, как следствие, проблемы с рентабельностью производств.

Вторая — зависимость отрасли от импорта, доля которого порядка 80%. В России практически отсутствует собственная отрасль полимерного машиностроения — мы, например, закупаем оборудование для компаундирования за рубежом. Малотоннажная химия также используется в основном импортная — 30-70%.

— Эти проблемы можно решить?

— Чтобы нивелировать проблему полимерного неравенства, отраслевой Союз переработчиков пластмасс вышел с инициативой реализовывать 10-15% крупнотоннажных полимеров через товарно-сырьевые биржи для снижения волатильности рынка базового сырья. Инициативу о выводе части сырья на биржу поддержали Центробанк, Минпромторг и ФАС, отметив, что это может стать "эффективным инструментом для локализации производств пластмасс внутри Российской Федерации". Теперь важно довести работу до конца.

Если говорить о той же малотоннажной химии, то и эта проблема будет решаться. В начале октября 2021 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в перечень инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года создание новых материалов и химических компонентов для производства пластмассовых изделий.

— НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в данном случае в авангарде — вы регулярно создаете новые материалы. Какую вашу разработку вы можете назвать самой главной за последние 2 года и почему?

— Первый российский электропроводный компаунд на основе полиамида 6 с добавлением графеновых нанотрубок. Создан в Научно-техническом центре исследований и разработок НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в содружестве с учеными из Новосибирска. Нанотехнологии позволили нам кардинально изменить свойства полимера в части электропроводности. При сохранении всех требуемых автопромом физико-механических и технологических свойств материал имеет постоянный во времени уровень сопротивления изоляции 106–108 Ω∙см. Сегодня уже идет его внедрение для изготовления внешних деталей кузова малотоннажных коммерческих автомобилей.

— Раз уж речь зашла об автомобилях, нельзя не вспомнить нарастающий во всем мире тренд eco-friendly. Как частный случай — все больше автопроизводителей выпускают электрокары, чтобы снизить выбросы СО₂ в атмосферу. Как вы думаете, в экологичном мире будет место пластикам?

— Скажу, возможно, неожиданную вещь, но без пластиков переход на eco-friendly технологии в принципе невозможен. Возьмите, например, электромобили, о которых вы сказали. Согласно задачам Правительства РФ, в России должно быть выпущено 217 тысяч электрокаров к 2030 году. Для таких авто критическое значение имеет вес машины. Чем она легче, тем дальше проедет на одной зарядке. А пластиковые детали при сохранении всех необходимых физико-механических характеристик на 25-30% легче металлических. Ни один другой материал не способен столь же эффективно решить задачу снижения веса машины при сохранении требуемых физико-механических свойств деталей авто.

— Есть мнение, что отрасль компаундирования пластмасс и их переработки может в принципе стать драйвером роста многих высокотехнологичных отраслей. Вы согласны?

— Не "может", а уже стала. Спрос на полимеры растет во всех сферах. В аэрокосмической отрасли он увеличился более, чем в 5 раз. Строительство дорог с применением СБС-полимеров выросло в 3 раза за пять лет. Общий объем использования отечественных инженерных пластмасс в выпуске автомобилей, производство которых локализовано в РФ, приблизился к 50%. И эти цифры будут только расти.