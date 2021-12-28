В с. Черноречье под Самарой ликвидировали крупный пожар на складе

В понедельник, 27 декабря, около 13:09 начался пожар на ул. Кустарной в с. Черноречье Волжского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы выехали на тушение по повышенному рангу сложности вызова - "Пожар №2". Горели поролон и текстильная продукция на складе на площади 850 кв. м.

В борьбе с огнем участвовали 98 человек, которые ликвидировали пожар в 21:07.

В региональном управлении МЧС отметили, что погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.