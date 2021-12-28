Тольяттинец зарегистрировал в своей квартире 57 мигрантов

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя из-за фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В своей квартире на ул. Победы мужчина зарегистрировал 57 иностранцев. Предоставлять им жилплощадь он не собирался.

За "услугу" подозреваемый получил более 11,5 тыс. рублей. По данным полиции, тольяттинца уже неоднократно ловили на аналогичных преступлениях.