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ЖКХ и благоустройство Общество

Все сотрудники "РКС-Самара" стали рационализаторами

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уходящий год в "РКС-Самара" был объявлен Годом развития. Перед сотрудниками была поставлена задача: внести не менее одного предложения по улучшению деятельности предприятия. Ограничений в теме и направлении представленных предложений не было. По итогам года количество рационализаторских предложений превысило общее количество сотрудников "РКС-Самара". Всего в течение года работниками ресурсоснабжающего предприятия было подано 2 403 инициативные заявки.

Благодаря рационализаторскому мышлению совершенствуются технологии, упрощаются ремонты, продлевается срок службы агрегатов и механизмов. За внедренные рацпредложения сотрудники-инициаторы получают премию в размере 15% от суммы, сэкономленной предприятием благодаря новшеству.

Но экономический эффект — не главное. Гораздо важнее научить, мотивировать сотрудника регулярно думать над улучшениями своего рабочего места, своих инструментов, организации труда внутри подразделения или всего предприятия, совершенствовать процессы. "Каждый сотрудник должен идти на работу и думать: "А что я сегодня сделаю нового и полезного?". Такой подход приносит пользу и самому человеку, который находится в постоянном развитии, и предприятию", — сказал главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков.

Те немногие, кто за год не смог внести предложений по улучшению, получили письма от главного управляющего директора. Эти личные обращения должны стать еще одним стимулом для пробуждения рационализаторской мысли.

В наступающем году задание останется прежним: от каждого сотрудника — не менее одного рацпредложения. Такое отношение к работе должно стать нормой.

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