Все сотрудники "РКС-Самара" стали рационализаторами

Уходящий год в "РКС-Самара" был объявлен Годом развития. Перед сотрудниками была поставлена задача: внести не менее одного предложения по улучшению деятельности предприятия. Ограничений в теме и направлении представленных предложений не было. По итогам года количество рационализаторских предложений превысило общее количество сотрудников "РКС-Самара". Всего в течение года работниками ресурсоснабжающего предприятия было подано 2 403 инициативные заявки.
Благодаря рационализаторскому мышлению совершенствуются технологии, упрощаются ремонты, продлевается срок службы агрегатов и механизмов. За внедренные рацпредложения сотрудники-инициаторы получают премию в размере 15% от суммы, сэкономленной предприятием благодаря новшеству.
Но экономический эффект — не главное. Гораздо важнее научить, мотивировать сотрудника регулярно думать над улучшениями своего рабочего места, своих инструментов, организации труда внутри подразделения или всего предприятия, совершенствовать процессы. "Каждый сотрудник должен идти на работу и думать: "А что я сегодня сделаю нового и полезного?". Такой подход приносит пользу и самому человеку, который находится в постоянном развитии, и предприятию", — сказал главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков.
Те немногие, кто за год не смог внести предложений по улучшению, получили письма от главного управляющего директора. Эти личные обращения должны стать еще одним стимулом для пробуждения рационализаторской мысли.
В наступающем году задание останется прежним: от каждого сотрудника — не менее одного рацпредложения. Такое отношение к работе должно стать нормой.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается