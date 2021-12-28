COVID-19 напугал россиян: спрос на медицинское обследование после перенесенного коронавируса вырос в 10 раз

С начала пандемии россияне стали больше заботиться о собственном здоровье - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, за последние два года спрос на услуги, связанные с оценкой здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции, вырос в 4-10 раз в зависимости от региона и времени года. По мнению медицинских специалистов, это оправданные опасения - не менее 20% переболевших Covid-19 сталкиваются с постковидным синдромом, при этом своевременное обращение к врачу позволяет заметно снизить риски осложнений.

По данным ВСК, с начала пандемии число очных обращений в клиники удвоилось, количество вызовов врачей на дом растет в пиковые периоды заболеваемости COVID-19 (в среднем втрое). А самыми распространенными диагностическими процедурами стали анализы на D-димер и свертываемость крови (диагностика тромбооразования), C-реактивный белок (выявление воспалительных процессов в организме), креатинин и мочевину (проверка функции почек), билирубин и аминотрансферазу (проверка функции печени), глюкозу и альбумин (для исследования белкового и углеводного обмена).

"Большинство переболевших коронавирусом сталкиваются с теми или иными проявлениями постковидного синдрома - повышенной утомляемостью, потерей обоняния, бессонницей, головными болями, одышкой, кашлем, дискомфортом в грудной клетке и другими. У некоторых пациентов идет речь даже не о постковидной реабилитации, а о долечивании коронавирусной пневмонии с использованием целого комплекса методов лечения - медикаментозных, ингаляционных, физиотерапевтических. Поэтому ранняя обращаемость в целом должна позитивно отразиться на процессе выздоровления, ускорив его. Так, уровень С-реактивного белка (СРБ) напрямую связан с тяжестью течения COVID-19, и его повышение считается одним из наиболее точных маркеров воспалительного процесса в легких, а анализ на D-димер позволяет выявить нарушение процесса свертываемости крови и появление тромбов", - отмечает Анна Сотникова, зав. пульмонологическим отделением Федерального Научно-клинического Центра ФМБА России.

Статистика Страхового Дома ВСК по количеству обращений к медицинским специалистам в рамках ДМС также подтверждает наличие широкого спектра сопутствующих проблем со здоровьем при перенесенном COVID-19. Так, в этом году россияне стали чаще посещать невролога, оториноларинголога и эндокринолога, а в некоторых регионах в 2,5 раза вырос спрос на услуги кардиолога.

Причем спрос на медицинские услуги увеличивается, несмотря на рост их стоимости. Так, прием врача в частных клиниках за последний год подорожал в среднем на 15%, вызов специалиста на дом - на 22% с начала пандемии.

"На фоне пандемии COVID-19 спрос на медицинские услуги неуклонно растет. Из-за специфических осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции люди начинают чаще обращаться к узкопрофильным специалистам, более регулярно проходить диагностические процедуры и профилактические обследования. Поэтому сейчас вырос спрос на полисы ДМС, позволяющие пациентам самостоятельно определить виды и объемы услуг, которые им нужны. Также востребованной становится телемедицина - нагрузка на организации здравоохранения, необходимость максимально снизить число социальных контактов стали драйвером цифровой трансформации медицинского сектора. Уже сейчас не менее чем 10% наших клиентов по ДМС пользуются возможностями онлайн-приемов", - добавил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.