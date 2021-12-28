Прокуратура начала проверку из-за ДТП с тремя погибшими на трассе Самара - Бугуруслан

Прокуратура Кинель-Черкасского района Самарской области провела проверку в связи с ДТП, в котором погибли три человека.
Напомним, 28 декабря на 81 км трассы Самара - Бугуруслан в районе с. Федоровка столкнулись три автомобиля Lada Granta, Skoda и Renault. Погибли три человека, еще трое пострадали.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Кинель-Черкасского района Анатолий Завалишин.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...