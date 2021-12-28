Самарская область получит дополнительные средства на выплату подъемных медикам

Самарская область вошла в число российских регионов, которые получат дополнительные средства для привлечение медиков. Об этом сообщает телеграмм-канал правительства РФ во вторник, 28 декабря.
Кроме Самарской области, средства получат еще три региона: республики Мордовия, Тыва и Алтайский край.
Медицинские учреждения, в особенности малых населенных пунктов, получат возможность пригласить востребованных специалистов. Врачи, фельдшеры, медсестры и акушерки, которые переезжают в малые населенные пункты, получают специальные выплаты до 1 млн рублей в зависимости от должности и района. В дальневосточных субъектах выплаты составляют до 2 млн рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что такая мера поддержки медработников уже доказала свою эффективность.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.