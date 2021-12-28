Самарская область получит дополнительные средства на выплату подъемных медикам

Самарская область вошла в число российских регионов, которые получат дополнительные средства для привлечение медиков. Об этом сообщает телеграмм-канал правительства РФ во вторник, 28 декабря.

Кроме Самарской области, средства получат еще три региона: республики Мордовия, Тыва и Алтайский край.

Медицинские учреждения, в особенности малых населенных пунктов, получат возможность пригласить востребованных специалистов. Врачи, фельдшеры, медсестры и акушерки, которые переезжают в малые населенные пункты, получают специальные выплаты до 1 млн рублей в зависимости от должности и района. В дальневосточных субъектах выплаты составляют до 2 млн рублей.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что такая мера поддержки медработников уже доказала свою эффективность.