Вакцинация самарских подростков от COVID-19 может стартовать уже в январе

Поставки вакцины от коронавируса для подростков в Самарскую область ожидаются в начале нового года, заявил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян во вторник, 28 декабря.

По словам министра, противопоказания для вакцинации у детей абсолютно идентичные взрослым: тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, онкологические заболевания в стадии прохождения химиотерапии или другого вида комбинированного лечения.

Также Армен Бенян сообщил, что назальная вакцина от новой коронавирусной инфекции появится в регионе как только будет налажено промышленное производство препарата.