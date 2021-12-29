Вакцинация самарских подростков от COVID-19 может стартовать уже в январе

Поставки вакцины от коронавируса для подростков в Самарскую область ожидаются в начале нового года, заявил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян во вторник, 28 декабря.
По словам министра, противопоказания для вакцинации у детей абсолютно идентичные взрослым: тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, онкологические заболевания в стадии прохождения химиотерапии или другого вида комбинированного лечения.
Также Армен Бенян сообщил, что назальная вакцина от новой коронавирусной инфекции появится в регионе как только будет налажено промышленное производство препарата.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.