Выдачу QR-кодов по уровню антител в Самарской области перенесли на март

В настоящий момент прорабатывается федеральный регламент процедуры присвоения QR-кода исходя из уровня антител к COVID-19. Об этом заявил министр регионального здравоохранения Армен Бенян.
Появление какого-либо конкретного алгоритма присвоения QR-кодов ожидается в марте следующего года, рассказал министр, а пока исследование на уровень антител в программе обязательного медицинского страхования не предусмотрено.
В то же время, Армен Бенян подчеркнул, что обороты вакцинации от новой коронавирусной инфекции сбавлять не планируется, и хороший коллективный иммунитет будет достигнут только после того, как будут привиты 100% тех, у кого нет противопоказаний.
Всего в Самарской области во время праздников будут работать 200 пунктов вакцинации. Из них 10 круглосуточных. У остальных график работы с 8:00 до 20:00.
Наряду с этим, в 2021 г. в регионе в семь раз увеличен уровень вакцинации от пневмококковой инфекции — если в прошлом году вакцинировали 11 тысяч человек, то в этом запланировано ввести порядка 70 тысяч доз вакцины, которая в достатке имеется во всех поликлинических отделениях.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.