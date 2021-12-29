Выдачу QR-кодов по уровню антител в Самарской области перенесли на март

В настоящий момент прорабатывается федеральный регламент процедуры присвоения QR-кода исходя из уровня антител к COVID-19. Об этом заявил министр регионального здравоохранения Армен Бенян.

Появление какого-либо конкретного алгоритма присвоения QR-кодов ожидается в марте следующего года, рассказал министр, а пока исследование на уровень антител в программе обязательного медицинского страхования не предусмотрено.

В то же время, Армен Бенян подчеркнул, что обороты вакцинации от новой коронавирусной инфекции сбавлять не планируется, и хороший коллективный иммунитет будет достигнут только после того, как будут привиты 100% тех, у кого нет противопоказаний.

Всего в Самарской области во время праздников будут работать 200 пунктов вакцинации. Из них 10 круглосуточных. У остальных график работы с 8:00 до 20:00.

Наряду с этим, в 2021 г. в регионе в семь раз увеличен уровень вакцинации от пневмококковой инфекции — если в прошлом году вакцинировали 11 тысяч человек, то в этом запланировано ввести порядка 70 тысяч доз вакцины, которая в достатке имеется во всех поликлинических отделениях.