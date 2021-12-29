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Страхование Финансы

Демо-день Московского акселератора прошел на площадке Страхового дома ВСК

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК в качестве партнера Московского акселератора принял на своей площадке гостей и участников трека Digital Health.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Трек Digital Health посвящен поиску перспективных решений в сфере цифрового здравоохранения. Акселерационная программа реализована Агентством инноваций города Москвы. В сентябре стартовал прием заявок в Акселератор, заявки подали более 350 команд. В течение нескольких месяцев эксперты страховой и фармацевтической отраслей работали с командами, изучали предложения и инновационные идеи.

В понедельник, 27 декабря, на площадке Страхового Дома ВСК состоялся Demo Day с участием партнеров, гостей и топ-30 лучших команд-участниц акселератора. Гости и участники отметили новогоднюю и очень гостеприимную атмосферу, а жаркие дебаты партнеров о цифровизации затянулись до вечера.

"Благодарю Агентство инноваций города Москвы за приглашение к участию и организацию этого трека. Могу сказать от всего страхового рынка, что тренд Digital Health — это будущее как страхования, так и всего человечества. Мы были в предвкушении того, какие у нас будут кейсы, команды, идеи. Demo Day — показывает отличный результат работы всех — партнеров, команд, организаторов этого трека. Очень интересные и разнообразные решения представлены командами, и мы идем в новый год с новыми идеями и планами по их реализации", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора блока развития бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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