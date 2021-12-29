Демо-день Московского акселератора прошел на площадке Страхового дома ВСК

Страховой Дом ВСК в качестве партнера Московского акселератора принял на своей площадке гостей и участников трека Digital Health.
Трек Digital Health посвящен поиску перспективных решений в сфере цифрового здравоохранения. Акселерационная программа реализована Агентством инноваций города Москвы. В сентябре стартовал прием заявок в Акселератор, заявки подали более 350 команд. В течение нескольких месяцев эксперты страховой и фармацевтической отраслей работали с командами, изучали предложения и инновационные идеи.
В понедельник, 27 декабря, на площадке Страхового Дома ВСК состоялся Demo Day с участием партнеров, гостей и топ-30 лучших команд-участниц акселератора. Гости и участники отметили новогоднюю и очень гостеприимную атмосферу, а жаркие дебаты партнеров о цифровизации затянулись до вечера.
"Благодарю Агентство инноваций города Москвы за приглашение к участию и организацию этого трека. Могу сказать от всего страхового рынка, что тренд Digital Health — это будущее как страхования, так и всего человечества. Мы были в предвкушении того, какие у нас будут кейсы, команды, идеи. Demo Day — показывает отличный результат работы всех — партнеров, команд, организаторов этого трека. Очень интересные и разнообразные решения представлены командами, и мы идем в новый год с новыми идеями и планами по их реализации", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора блока развития бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.