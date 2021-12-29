Появились подробности ДТП с тремя погибшими на трассе Самара - Бугуруслан

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП с тремя погибшими, произошедшего 28 декабря в Кинель-Черкасском районе.
Напомним, авария произошла на 81 км трассы Самара - Бугуруслан в районе с. Федоровка.
Как стало известно теперь, 18-летний водитель Lada Gtanta, получивший права в феврале 2021 г., в 15:15 ехал по трассе Самара - Бугуруслан в направлении областного центра. По предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Fluence под управлением 56-летнего мужчины и со Skoda Octavia, за рулем которой был 38-летний водитель.
В результате водитель Lada Gtanta, его 18-летний пассажир и 36-летняя пассажирка Skoda скончались. Помимо этого, попали в больницу 19-летний пассажир отечественной легковушки и водитель Skoda.
Полицейские устанавливают все детали случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...