Появились подробности ДТП с тремя погибшими на трассе Самара - Бугуруслан

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП с тремя погибшими, произошедшего 28 декабря в Кинель-Черкасском районе.

Напомним, авария произошла на 81 км трассы Самара - Бугуруслан в районе с. Федоровка.

Как стало известно теперь, 18-летний водитель Lada Gtanta, получивший права в феврале 2021 г., в 15:15 ехал по трассе Самара - Бугуруслан в направлении областного центра. По предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Fluence под управлением 56-летнего мужчины и со Skoda Octavia, за рулем которой был 38-летний водитель.

В результате водитель Lada Gtanta, его 18-летний пассажир и 36-летняя пассажирка Skoda скончались. Помимо этого, попали в больницу 19-летний пассажир отечественной легковушки и водитель Skoda.

Полицейские устанавливают все детали случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.