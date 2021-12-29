В Самарской области в праздники можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

В пунктах будут проводить тесты на новую коронавирусную инфекцию всем желающим, не имеющим признаков простудного заболевания. С собой необходим паспорт. Об этом сообщает сайт министерства здравоохранения региона в среду, 29 декабря.

Для диагностики применяют антигенные ИХА-тесты — их результат готов уже через 15 минут. Такие тесты также используют для быстрой дифференциальной диагностики на дому, в машине скорой помощи, в приемных отделениях больниц.

С информацией об адресах и графике работы пунктов можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте министерства в разделе "Карта пунктов экспресс-тестирования на COVID-19".

Кроме того, в этих пунктах все желающие смогут пройти вакцинацию от COVID-19, за исключением пункта в Новокуйбышевске.

В министерстве напомнили, что при наличии симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать медработника из поликлиники по телефону горячей линии 122.