В Самарской области в праздники можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

В пунктах будут проводить тесты на новую коронавирусную инфекцию всем желающим, не имеющим признаков простудного заболевания. С собой необходим паспорт. Об этом сообщает сайт министерства здравоохранения региона в среду, 29 декабря.
Для диагностики применяют антигенные ИХА-тесты — их результат готов уже через 15 минут. Такие тесты также используют для быстрой дифференциальной диагностики на дому, в машине скорой помощи, в приемных отделениях больниц.
С информацией об адресах и графике работы пунктов можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте министерства в разделе "Карта пунктов экспресс-тестирования на COVID-19".
Кроме того, в этих пунктах все желающие смогут пройти вакцинацию от COVID-19, за исключением пункта в Новокуйбышевске.
В министерстве напомнили, что при наличии симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать медработника из поликлиники по телефону горячей линии 122.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.