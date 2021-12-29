Директора самарской УК будут судить за махинации с платежами за отопление

В Октябрьский районный суд отправили уголовное дело бывшего директора УК ООО "Мечта". Мужчину обвиняют в причинении ущерба АО "ПТС".

По версии следствия, директор УК заключил с АО "ПТС" договоры теплоснабжения и поставки горячей воды в 87 многоквартирных домов в Октябрьском районе. С февраля по март 2019 г. собственники жилья заплатили 18,6 млн руб. за эти услуги.

Однако ПАО "Т Плюс" (АО "ПТС") получило лишь 2,5 млн руб. из этих денег. Руководитель УК сообщал энергетикам, что жители домов просто неполностью оплатили отопление и горячую воду. Оставшиеся 16,1 млн руб. директор потратил на исполнение других обязательств ООО "Мечта".