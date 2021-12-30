Нападающий Владимир Федосеев из "Лады" перешел в ЦСК ВВС

Хоккейный клуб "Лада" и самарский ЦСК ВВС произвели обмен. Нападающий Владимир Федосеев отправились в Самару.
Взамен клуб из Тольятти получил денежную компенсацию.
Нападающий Федосеев в сезоне 2021/22 набрал 3 (1+2) очка в 13 матчах за "Ладью".
Хоккейный клуб "Лада" и самарский ЦСК ВВС произвели обмен. Нападающий Владимир Федосеев отправились в Самару.
Взамен клуб из Тольятти получил денежную компенсацию.
Нападающий Федосеев в сезоне 2021/22 набрал 3 (1+2) очка в 13 матчах за "Ладью".
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Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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