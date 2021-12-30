В Отрадном изъяли и уничтожили 70 литров самогона

В Отрадном сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 70 литров самогона, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранителям поступила оперативная информация о незаконной реализации алкоголя в гаражном массиве, расположенном на ул. Советской. В ходе проведения проверки полученной информации в гаражах местных жителей проведены осмотры. У 64-летнего мужчины обнаружено и изъято более 56 литров прозрачной жидкости, 450 пробок и 50 пластиковых бутылок. В соседнем боксе, принадлежащем 66-летнему мужчине — 24 литра.

Изъятое полицейскими направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области и Роспотребнадзор, по результатам которого установлено, что мужчины незаконно торговали спиртосодержащей пищевой продукцией.

Участковыми уполномоченными полиции в отношении фигурантов возбуждены административные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами".

Постановлением Мирового судьи судебного участка г. Отрадного Самарской области правонарушителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. каждому.