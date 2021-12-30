Для компании Faurecia 2021-й стал лучшим годом за все время присутствия в России

Уходящий год в истории компании Faurecia (Форесия) в России выдался богатым на события, многие из которых закладывают базу для дальнейшего роста на годы вперед: построен большой завод в ОЭЗ "Тольятти", расширена товарная номенклатура, получены новые заказы от автопроизводителей. Сегодня в России трудно найти автомобильный бренд, который обходится без ее технологий — деталями этой компании оснащен каждый второй автомобиль, сходящий с конвейера в нашей стране.

По полному циклу

Глобальный бренд представлен почти тремя сотнями заводов в 35 странах мира. Компания выпускает сиденья и выхлопные системы, бамперы и панели приборов, центральные консоли и дверные панели, интерьеры транспортных средств и электронные системы автомобилей, а также многое другое. По оценке аналитиков, каждый третий автомобиль в мире создан с использованием ее технологий, а в России — каждый второй.

Российские специалисты находятся в авангарде инновационных разработок компании — в этом году на выставке COMTRANS в Москве был представлен прототип водородного автобуса, разработанного в рамках технологической коллаборации автоконцерна КамАЗ с компаниями Faurecia и Symbio. Серийный выпуск водоробуса планируется начать через два года. Автомобильный мир сейчас получает первый опыт реальной эксплуатации водородного транспорта. Россия стремится стать одним из лидеров в этой области, и Faurecia активно помогает ей в этом.

До недавнего времени российский дивизион компании был представлен шестью предприятиями в Тольятти, Санкт-Петербурге, Калуге и Луге, выпускающими сиденья, системы очистки выхлопных газов и элементы интерьера. В конце осени 2021 в периметр компании вошел тольяттинский завод по производству литых пластиковых изделий, который будет выпускать новые детали интерьера для всей линейки АВТОВАЗа: панели приборов, панели дверей, центральные консоли.

Но самым заметным событием стал запуск производства предприятия в ОЭЗ "Тольятти". Новый завод по выпуску сидений получил статус флагманского в российском дивизионе Faurecia. Он построен в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами, это касается не только технологий и оборудования, но и вопросов промышленной безопасности и охраны труда. На новом предприятии будут выпускать продукцию по полному циклу. Уже сегодня там производятся каркасы, выполняется пошив и сборка готовых сидений, а в мае следующего года откроется производство полиуретановой пены для набивки. Сейчас на заводе трудятся около 800 человек, а после выхода на проектную мощность при росте объемов производства у клиентов предприятие имеет шансы обеспечить работой более тысячи сотрудников.

Одна из ключевых задач компании — локализация производства в России. Faurecia глубоко заинтересована в том, чтобы защитить свой бизнес и бизнес клиентов от колебания курсов валют и дополнительных затрат на таможню и перевозку. В некоторых направлениях производство локализовано на 100%. Такой подход повышает конкурентоспособность компании за счет сокращения издержек на логистику и позволяет ее клиентам устанавливать более низкую цену на конечный продукт — автомобиль.

Продуктовая линейка отражает процессы, происходящие на российском рынке. Самый главный клиент — альянс Renault-Nissan-Mitsubishi-АВТОВАЗ. Для этих брендов компания производит всю свою линейку продуктов, начиная с автомобильных сидений, заканчивая панелями приборов и дверей. Другой мощный игрок на рынке — концерн Hyundai-Kia, который закупает у Faurecia детали интерьера и выхлопных систем. Третьим по объему закупок является Volkswagen Group Rus.

Недавно АВТОВАЗ приступил к тестовому выпуску автомобилей на новой платформе CMF-B, которая заменит все существующие на автозаводе платформы. Компания активно помогает автогиганту, поставляя комплектующие, разработанные в новом дизайне с использованием новых материалов и технологий и применением более совершенных систем контроля качества. Поставщик заинтересован в том, чтобы клиент запустил производство вовремя, с надлежащим качеством и приемлемой себестоимостью.

Кадровый баланс

В Самарской области сосредоточены самые большие производственные мощности Faurecia. Об основных аспектах взаимодействия компании с местными властями рассказал бывший вице-президент российского дивизиона Лукаш Бабущка, который теперь возглавляет управление по качеству и удовлетворенности клиентов бизнес-группы "Сиденья" в Группе Faurecia.

"Открывая завод в ОЭЗ "Тольятти", мы взяли на себя обязательства по развитию площадки и задекларировали программу, которой целенаправленно следуем. У компании есть полное взаимопонимание с региональными властями — и с губернатором Дмитрием Азаровым, и с министрами, и с гендиректором ОЭЗ Сергеем Андреевым. Нас всесторонне поддерживают, все вопросы мы решаем сообща и понимаем, насколько тесно развитие региона связано с развитием промышленности", — отметил Лукаш Бабущка.

В ноябре 2021 года в должность вице-президента компании Faurecia в России вступил Пьер Кермел. Под его руководством российскому дивизиону предстоит продолжить путь инноваций — не только технологических, но и кадровых.

1 ноября 2021 года в должность вице-президента российского дивизиона компании Faurecia вступил Пьер Кермел. В его послужном списке более 20 лет работы на руководящих должностях в подразделениях компании.

Важной вехой развития российского дивизиона компании стал запуск проекта по повышению "многообразия и вовлечения", который предполагает, что в жизни компании равноценно участвуют все вне зависимости от пола, возраста, внешности. Инициатива под названием Gender Diversity and Inclusive (гендерное разнообразие и инклюзивность) пришла из Группы Форесия. В России эта работа стартовала в 2021 году, ее цель — повысить эффективность трудового коллектива. Директор по продажам и развитию бизнеса "Сидений" Александр Арцыбашев, который является амбассадором этой инициативы, рассказал о выработке гендерных пропорций трудового коллектива и о практической пользе соблюдения кадрового баланса.

"Опыт показывает, что однородная по составу группа, как правило, справляется с поставленной задачей хуже, чем разнообразная команда, включающая молодых и опытных сотрудников, мужчин и женщин с разной квалификацией и различиями в мировоззрении. В такой команде взгляд на поставленную задачу гораздо шире, а идеи и решения отличаются большей вариативностью. В итоге мы получаем более высокую эффективность коллектива, следовательно, повышаем прибыльность компании", — пояснил он.

Лукаш Бабущка, руководитель управления по качеству и удовлетворенности клиентов бизнес-группы "Сиденья" международной компании Faurecia:

— В этом году итоги — самые лучшие за все годы присутствия компании на российском рынке. Мы смогли реализовать проекты, которые заложили основу для развития на годы вперед. По автомобильным сидениям мы обновили продуктовую линейку, по интерьерам — купили новую компанию в Тольятти, которая позволит расширить наше присутствие на рынке. С точки зрения Clean mobility мы начали производство новой продукции в Санкт-Петербурге для Hyundai-Kia. Вошли в новую линейку продуктов, касающихся heavy duty машин, начав работать с КамАЗом. Реорганизовали в России наш бизнес для Clarion Electronics — это наша новая бизнес-группа, которая занимается производством электроники. Мы купили компанию Hella, что позволит расширить линейку осветительных и электронных компонентов в России и в мире. Если говорить о финансовых результатах, то показатели также очень высоки. В России бизнес Faurecia растет быстрее, чем автомобильный рынок. С точки зрения бюджета и выполнения производственной программы 2021 год был для нас намного лучше, чем два предыдущих.