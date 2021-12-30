Самарская олимпийская деревня начнет работу 31 декабря

31 декабря в 12:00 на территории стадиона "Солидарность Самара Арена" начнет работу Самарская Олимпийская Деревня 2022 "Сокровища Губернии".

Ежегодно Самарская Олимпийская Деревня становится одной из главных точек притяжения горожан в новогодние праздники. В этом году деревня, также рада встретить своих гостей и продолжить удивлять новыми и захватывающими арт-объектами.

Наступающий 2022 год объявлен в России Годом народного искусства и культурного наследия. В деревне гости смогут познакомиться с культурным богатством Самарской области посредством прогулки по тематическим арт-объектам и фото-зонам на самой большой спортивной площадке города.

Как и в прошлом году, на прилегающей территории "Самара Арена" возобновят работу: каток на территории инклюзивного парка, хоккейная калда на тренировочной площадке "Восток", горки, космическая аллея и другие зимние забавы и культурные объекты.

Также всех детей ждут лабиринты, горки, надувные фигуры зверей спортсменов и станции культурного наследия "Сокровища Губернии", где они смогут познакомиться с различными мультиками в режиме виртуальной реальности.

В этом году к нам вернется невероятно веселая и развлекательная концертная программа, а также возобновит работу Дом Снегурочки с учетом мер безопасности, основанными на санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и регионе.

Новый год — любимый семейный праздник каждого человека. В долгие каникулы так приятно окунуться в атмосферу волшебства, гуляя по заснеженным и разукрашенным сверкающими огнями улицам Олимпийской Деревни.