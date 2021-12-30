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Общество

Самарская олимпийская деревня начнет работу 31 декабря

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 декабря в 12:00 на территории стадиона "Солидарность Самара Арена" начнет работу Самарская Олимпийская Деревня 2022 "Сокровища Губернии".

Ежегодно Самарская Олимпийская Деревня становится одной из главных точек притяжения горожан в новогодние праздники. В этом году деревня, также рада встретить своих гостей и продолжить удивлять новыми и захватывающими арт-объектами.

Наступающий 2022 год объявлен в России Годом народного искусства и культурного наследия. В деревне гости смогут познакомиться с культурным богатством Самарской области посредством прогулки по тематическим арт-объектам и фото-зонам на самой большой спортивной площадке города.

Как и в прошлом году, на прилегающей территории "Самара Арена" возобновят работу: каток на территории инклюзивного парка, хоккейная калда на тренировочной площадке "Восток", горки, космическая аллея и другие зимние забавы и культурные объекты.

Также всех детей ждут лабиринты, горки, надувные фигуры зверей спортсменов и станции культурного наследия "Сокровища Губернии", где они смогут познакомиться с различными мультиками в режиме виртуальной реальности.

В этом году к нам вернется невероятно веселая и развлекательная концертная программа, а также возобновит работу Дом Снегурочки с учетом мер безопасности, основанными на санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и регионе.

Новый год — любимый семейный праздник каждого человека. В долгие каникулы так приятно окунуться в атмосферу волшебства, гуляя по заснеженным и разукрашенным сверкающими огнями улицам Олимпийской Деревни.

Музыкальная программа — экраны перед 3 входом и на 4 аллее
Фотозоны и арт-объекты — по всей территории мероприятия
Парад планет — перед 3 входом
Фотовыставка — 2 аллея
Детский лабиринт, горки — 4 аллея
Каток — инклюзивный парк
Лыжня — вдоль 2 и 4 аллей
Станции культурного наследия "Сокровища Губернии" — 2 и 4 аллеи
Хоккейная калды — ТП "Восход"

Гид потребителя

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Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

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