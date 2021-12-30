Мужчина и годовалый ребенок пострадали во время пожара в Самарской области

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В среду, 29 декабря, примерно в 13:22, начался пожар в доме № 70 на ул. Карла Либкнехта в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.