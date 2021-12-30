Ночью в Тольятти загорелся Lexus, огонь повредил еще две машины

В четверг, 30 декабря, в Тольятти сгорел автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Около в 2:16 напротив дома № 17в на ул. 40 Лет Победы загорелся Lexus. Кроме того, огонь повредил еще две машины Volkswagen и Lada Vesta.

Семеро пожарных ликвидировали возгорание в 2:35.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.