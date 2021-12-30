Медучреждения региона в новогодние праздники продолжат свою работу

Поликлиники региона будут открыты для приема пациентов с 8:00 до 20.00. Медицинская помощь пациентам, в том числе с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, будет оказываться в обычном режиме. Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельно выделенные кабинеты (фильтры).

В случае появления признаков ОРВИ, обострения имеющихся хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована работа по выдаче и доставке льготных лекарственных препаратов, а также медикаментов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Служба неотложной помощи на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 8:00 до 20:00, для оказания неотложной помощи жителям.

В амбулаторных медучреждениях продолжат работать и диагностические службы — рентгенологическая и лабораторная, о графике работы которых вы можете получить информацию на официальном сайте учреждения.

В праздничные дни будут открыты и прививочные кабинеты, в том числе круглосуточные и расположенные в торговых центрах. Напомним, с актуальной информацией об адресах прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения в разделе "Вакцинация от COVID-19".

Также по графику жители смогут пройти диспансеризацию — подробная информация также на сайте медучреждений.

В круглосуточном режиме будет работать служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.