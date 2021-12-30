16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Медучреждения региона в новогодние праздники продолжат свою работу В Самарской области в праздники можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19 Выдачу QR-кодов по уровню антител в Самарской области перенесли на март После февраля Самарскую область может накрыть новой волной COVID-19 Самарская область получит дополнительные средства на выплату подъемных медикам

Здравоохранение Общество

Медучреждения региона в новогодние праздники продолжат свою работу

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Поликлиники региона будут открыты для приема пациентов с 8:00 до 20.00. Медицинская помощь пациентам, в том числе с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, будет оказываться в обычном режиме. Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельно выделенные кабинеты (фильтры).

В случае появления признаков ОРВИ, обострения имеющихся хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована работа по выдаче и доставке льготных лекарственных препаратов, а также медикаментов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Служба неотложной помощи на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 8:00 до 20:00, для оказания неотложной помощи жителям.

В амбулаторных медучреждениях продолжат работать и диагностические службы — рентгенологическая и лабораторная, о графике работы которых вы можете получить информацию на официальном сайте учреждения.

В праздничные дни будут открыты и прививочные кабинеты, в том числе круглосуточные и расположенные в торговых центрах. Напомним, с актуальной информацией об адресах прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения в разделе "Вакцинация от COVID-19".

Также по графику жители смогут пройти диспансеризацию — подробная информация также на сайте медучреждений.

В круглосуточном режиме будет работать служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.

В Самаре:

ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова" ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;
ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко", ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03(02), (01)) круглосуточно;
ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7", ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;
ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 10", ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;
ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина", детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.
В Новокуйбышевске:

ГБУЗ СО "Новокуйбышевская центральная городская больница", ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11,6-03-01) круглосуточно.
В Тольятти:

ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника № 3" ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);
ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница № 2" ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01, 93-52-63) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.
В Сызрани:

ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская больница" ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01).

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2