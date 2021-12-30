Сотрудника уголовного розыска из Самарской области обвиняют в мошенничестве

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела начальника уголовного розыска МО МВД России "Похвистневский", которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в июне 2017 г. мужчина, занимавший должность старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Отрадному, вел наркотическое уголовное дело семейной пары. Полицейский предложил подозреваемому помочь сделать так, чтобы его жену не арестовали. Для этого фигурант уголовного дела перевел 309 тыс. руб. на счет приятеля взяткодателя.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.

Если вину сотрудника полиции докажут, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.