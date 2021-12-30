Игорь Комаров поздравил жителей округа с Новым годом и Рождеством

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей с Новым годом и Рождеством.
"Дорогие жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Этих добрых праздников мы ждем с особой надеждой на возвращение к привычной жизни с долгосрочными планами и поездками, большими масштабными мероприятиями и дружескими встречами. В уходящем году нам многое удалось сделать. Мы смогли сплотиться, стали мудрее, сильнее и терпимее. Мы стали внимательнее к коллегам, к родным и близким", - отметил в поздравлении полпред.
Игорь Комаров подчеркнул: "Какой будет наша жизнь, каким будет следующий год - конечно, зависит от нас - от нашей целеустремленности и трудолюбия, человечности, желания помочь, доброты и веры. Веры в себя и в Россию".
"Надеюсь, в грядущем году у нас будет больше поводов для радости, будут теплые встречи с друзьями и близкими даже из самых отдаленных регионов нашей большой страны. И 2022-й год, объявленный Годом народного искусства и культурного наследия, подарит нам яркие позитивные эмоции, возможность путешествовать и продолжать знакомиться с богатейшей культурой России. Пусть Новый год и Рождество принесут в каждый дом крепкое здоровье, благополучие, радость и достаток, будут щедрыми на везение и удачу!" - пожелал полпред.
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Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.