В Новокуйбышевске нашли тайник с оружием и взрывчаткой

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В гаражном массиве в Новокуйбышевске обнаружен тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области