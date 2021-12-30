Светлана Демьянова: "Эффективность СРО определяет ее полезность для сообщества"

Уходящий 2021 год стал непростым для многих отраслей российской экономики, включая строительную. О том, как в этой ситуации вела свою деятельность СРО "СредВолгСтрой", рассказала ее генеральный директор Светлана Демьянова.

— Каким стал 2021 год для СРО "СредВолгСтрой"?

— Уходящий год для ассоциации был богат на интересные события. Трудности, с которыми мы столкнулись, были ожидаемые и не отразились негативно на нашей работе.

— Сколько организаций сегодня состоит в СРО?

— На конец 2021 года в ассоциации состоят 603 строительные организации Самарского региона. Эта цифра держится стабильно уже на протяжении нескольких лет. Прием новых организаций в 2021 году остается на уровне 2019, 2020 годов и составляет около 80 организаций в год. Стабильность числа вступающих в нашу СРО строительных организаций, несмотря на непростую экономическую ситуацию в последние годы — это хороший показатель работы ассоциации.

— По каким принципам сегодня строится деятельность СРО? Каковы ее основные задачи?

— Эффективность работы СРО определяет ее полезность для строительного сообщества. И вопрос увеличения полезности очень актуален. Наши строители понимают, что СРО сегодня — это не административный барьер, не дополнительный надзорный орган, а скорее, партнер и помощник. Мы уверены, что строительные организации, входящие в ассоциацию "СРО "СредВолгСтрой", видят позитивный результат от деятельности саморегулируемой организации. За 12 лет деятельности мы выстроили продуктивное взаимодействие с вузами и колледжами, систему повышения квалификации сотрудников организаций и представительства интересов строителей в различных инстанциях, а также консультирования специалистов организаций.

— Какие коррективы в период пандемии коронавирусной инфекции внесены в деятельность СРО?

— Особенности работы в условиях пандемии в 2020 году дали толчок к развитию электронного документооборота в ассоциации, совершенствованию работы личных кабинетов членов СРО и увеличению его функционала. Получение выписок из реестра, формирование отчетности, получение бухгалтерских документов, наконец, обмен документами — все это теперь доступно нашим организациям в электронном виде.

Удобство электронного документооборота организации могут оценить уже на стадии оформления документов для вступления в СРО. На нашем сайте размещены интерактивные формы, которые автоматически формируются при заполнении данных об организации. Это позволяет значительно сократить время на подготовку пакета документов для вступления.

— Существуют ли какие-либо обучающие программы для организаций, входящих в ассоциацию?

— Мы понимаем, какое важное значение сегодня имеет информационная поддержка, поэтому регулярно проводим обучающие семинары для специалистов наших членских организаций, организуем занятия по повышению квалификации, предоставляем актуальные методические материалы. Приглашаем специалистов надзорных органов, образовательных учреждений, а также ведущих специалистов организаций, входящих в состав нашей ассоциации.

Во время ограничений мы активно использовали формат онлайн. Большой популярностью пользуются у нас тематические бизнес-завтраки, атмосфера которых способствует более тесному контакту представителей строительных организаций и совместному обсуждению насущных вопросов.

— От чего в большей степени зависит эффективность реализации госконтрактов на строительство?

— Большое внимание сегодня уделяется профессиональной квалификации специалистов строительной отрасли. Речь идет не только о специалистах строительных профессий. Эффективность реализации заключенных госконтрактов на строительство и результат деятельности подрядных организаций зависят от уровня квалификации заказчиков, грамотности специалистов муниципальных и региональных служб, качества управления контрактами. Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) совместно с НИУ МГСУ разработана образовательная программа повышения квалификации специалистов, работающих в сфере государственного и муниципального заказа, с учетом грядущих изменений, "Школа заказчиков капитального строительства". Чтобы ускорить этот процесс, НОСТРОЙ готов выделить средства для обучения муниципальных и краевых заказчиков, состоящих в СРО.

— На какую помощь государства сегодня могут рассчитывать строители, входящие в ассоциацию?

— Важное значение сегодня имеют меры поддержки строительной отрасли. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2020 № 938 утверждено "Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля использования средств, предоставленных по таким займам", которое определяет порядок реализации права саморегулируемых организаций строительной сферы выдавать займы своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В нашей ассоциации решение о выдаче займов принято, и мы готовы к работе со строительными компаниями в этом направлении.

— Как СРО участвует в мероприятиях по контролю в строительной отрасли?

— Большое внимание уделяется сегодня вопросам взаимодействия СРО с органами государственного строительного надзора. Наши эксперты принимают участие в проверках, которые проводят надзорные органы на объектах наших членских организаций. И цель такого участия — в первую очередь предупредить возможные нарушения.

Сегодня мы проанализировали все выявленные нарушения и подготовили рекомендации строительным организациям, которые будут доведены до строителей, в том числе посредством размещения информации на нашей странице в Инстаграм.

— Какие еще тенденции в деятельности ассоциации воплотились в жизнь в уходящем году?

— Учитывая популярность социальных сетей, для оказания помощи строительным компаниям в этом году в сети Инстаграм мы открыли новую рубрику "Современная бухгалтерия", ведет которую профессиональный бухгалтер с большим опытом работы, в том числе в строительной сфере. Надеемся, что эта рубрика будет интересна и полезна руководителям и бухгалтерам строительных организаций.

С нового года планируется ведение рубрик, которые заинтересуют инженерно-технических работников, юристов строительных организаций. Обращаясь к нашим коллегам и партнерам, хочу поблагодарить всех за ту самоотверженную работу, которую они осуществляли в течение всего 2021 года. Что пожелать в наступающем году? Естественно, здоровья, радости, благополучия. Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и трудовыми достижениями! Счастья, любви и добра! С наступающим Новым годом!