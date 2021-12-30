"СЛТ Аква" вошла в топ крупнейших поставщиков полимерных труб и фитингов в России

Запустив производство полимерных трубопроводных систем под собственными торговыми марками SLT AQUA и SLT BOCKFIRE в 2016 году, к настоящему времени компания "СЛТ Аква" успела увеличить парк оборудования в пять раз, войти в топ-8 крупнейших поставщиков полимерных труб и фитингов в России и расширить географию продаж за пределы внутреннего рынка.

Современные решения для комфора

Завод "СЛТ Аква" располагается на территории индустриального парка "Тольяттисинтез" и занимает площадь 8100 кв. м. Сегодня производственные мощности компании позволяют выпускать более 11 000 тонн готовой продукции в год.

Основные линейки продукции завода — это полипропиленовые трубопроводные системы для водоснабжения, отопления (SLT AQUA) и пожаротушения (SLT BLOCKFIRE). В компании постоянно изучают потребности инженерного рынка, что позволяет разрабатывать новые продуктовые решения и совершенствовать выпускаемые системы. Так был разработан и сконструирован компенсатор сильфонный осевой SLT AQUA, который способен упростить монтаж и расширить области применения полипропиленовых систем, особенно в высотном строительстве.

На профильной выставке AquaTherm 2020 в Москве компания презентовала линейку продукции для пожаротушения SLT BLOCKFIRE, которая вызвала большую заинтересованность профессионального сообщества и уже реализована на многих объектах строительства. Плюс к этому в 2021 году началась подготовка к запуску 3-й линейки продукции SLT PE-RT — гибкие трубопроводные системы из термостойкого полиэтилена и проект по выпуску полипропиленовых труб и фитингов больших диаметров 125 и 160 мм.

Профессиональный подход

Компания устанавливает высокие стандарты на всех этапах организации производства. Их обеспечивают передовое оборудование ведущих брендов KraussMaffei (экструзионные линии для производства труб), HAITIAN (термопластавтоматы для производства фитингов), сырье крупнейшего нефтехимического холдинга СИБУР и использование цифровых технологий для контроля качества выпускаемой продукции.

Контроль качества обеспечивается на каждом этапе технологического цикла при производстве, хранении и отгрузке продукции. Специалисты осуществляют проверку каждой партии сырья и готовой продукции с помощью ручных инструментов и автоматизированных систем. На линиях установлены лазерные измерители диаметра и ультразвуковые толщиномеры.

Генеральный директор "СЛТ Аква" Михаил Товмасян (на фото сверху) так комментирует принципы работы предприятия: "От качества наших трубопроводных систем зависит в первую очередь безопасность и комфорт жизни людей, поэтому мы с большой ответственностью относимся к продуктам, которые производим и поставляем нашему потребителю. Наверное, лучше всего про наш подход к делу скажут принципы компании, которыми мы руководствуемся каждый день. Их всего пять: ценить каждого клиента, стремиться создавать новое, эффективно сотрудничать с коллегами, достигать поставленных целей, поднимать планку еще выше и пятый принцип — безопасность превыше всего".

Между продукцией завода и конечным потребителем существует важное промежуточное звено — монтажники — люди, которые монтируют трубопроводные системы. Неправильно смонтированная система может обернуться аварией, поэтому технические специалисты компании контролируют, обучают и обеспечивают круглосуточную техническую поддержку монтажному персоналу.

Стратегия роста

За пять лет "СЛТ Аква" зарекомендовала себя надежным партнером и поставщиком качественной продукции, поэтому репутация уже работает на компанию. Благодаря эффективным бизнес-процессам и слаженной работе коллектива компания смогла быстро адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса и с минимальными потерями пережила локдауны и ограничения.

Несмотря на то что основными клиентами "СЛТ Аква" остаются торговые компании, предприятие активно сотрудничает со строительными, монтажными организациями и проектными институтами. Продукция завода установлена более чем на полутора тысячах объектов по всей России.

Планами и перспективами на 2022 год поделился коммерческий директор "СЛТ Аква" Дмитрий Кочергин (на фото внизу): "Безусловно, мы планируем расти дальше и в 2022 году. Продолжим расширять базу постоянных клиентов, географию продаж, ассортимент продукции, привлекать новых специалистов и развивать наши бизнес-процессы, чтобы партнерам было также хорошо и комфортно работать с нами. Мы изучаем новые технологии, собираем отзывы потребителей и находим не только новые сферы развития, но и работаем с запросами замены устаревших стальных труб на более долговечные, экономичные, простые в монтаже и эксплуатации полипропиленовые трубопроводы. Мы ставим перед собой амбициозные цели, которые всегда достигаем".

Главные принципы работы компании с партнерами — это доверие, прозрачность и постоянная совместная работа на каждом этапе следования продукта от завода до конечного потребителя. Высокое качество клиентского сервиса — одна из важных задач в работе компании. Политика продаж, основанная на принципах — слушать и понимать клиента, предоставлять лучшие решения и нести за них ответственность — позволяет стремительно расширять базу постоянных клиентов и географию продаж.