Эксперты АО СК "РСХБ–Страхование" рассказали о последних поправках в закон

С 1 июля 2021 года аграрии могут застраховать урожай от рисков ЧС по программе господдержки. Эксперты АО СК "РСХБ–Страхование" объяснили, какие возможности для сельхозпроизводителей открыли поправки в Федеральном законе, а также оценили перспективы внедрения этих изменений.

Защита от повышенных рисков

Первые попытки реформировать российскую систему агрострахования были начаты в 2012 году. Именно тогда появилась программа господдержки с субсидированием страховой премии в размере 50%. Но активный рост рынка сельхозстрахования начался в 2019 году, когда Госдума утвердила ряд ключевых изменений в законодательстве — ушло понятие "порог гибели", снизилась минимальная страховая сумма, стало возможным заключать договор страхования как по отдельному риску, так и по группе рисков.

Последние поправки в законе о господдержке агрострахования № 260-ФЗ — это тоже результат продолжительной работы по развитию страховой защиты агросектора, которая началась три года назад. Осенью 2019 года во время круглого стола Минсельхоза России Национальный союз агростраховщиков (НСА) обратил внимание на то, что мультирисковое страхование идеально подходит крупным сельхозпроизводителям, но не защищает должным образом малых предпринимателей отрасли. Небольшие фермерские хозяйства либо вовсе не могут приобрести страховой полис из-за его высокой стоимости, либо вынуждены экономить на условиях защиты, что неминуемо снижает ее эффективность. При этом из года в год главными вызовами для аграрного сектора остаются погодные условия и эпизоотическая ситуация.

Погодная турбулентность и количество ЧС в 2020–2021 годах показали, что все больше регионов России становятся зоной рискованного земледелия. Проблема потери урожая при ЧС довольно остро стоит уже многие годы, аграрии несут значительные убытки при утрате имущества и в некоторых случаях вынуждены признавать себя банкротами. Повышенные риски этих регионов требуют специального подхода при организации страховой защиты.

На принципиально новых условиях

В 2021 году были внесены поправки в Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", позволяющие осуществлять страхование на случай чрезвычайных ситуаций. Теперь сельхозтоваропроизводители смогут заключать договоры страхования урожая с государственной поддержкой на принципиально новых условиях, страхуя урожай или сельскохозяйственные культуры на случай потери в результате возникновения чрезвычайных ситуаций.

Новая программа страхования имеет несколько преимуществ для аграриев. Если обычно государство компенсирует сельхозпроизводителям 50% от премии по договору страхования, то в первые два года действия новой программы страхования размер государственной субсидии составит до 80% от страховой премии.

Страховая сумма установлена в размере не менее 35% и не более 50% процентов страховой стоимости. Это изменение позволит снизить цену полиса страхования от ЧС в несколько раз по сравнению с действующей системой, что будет особенно важно для малых фермерских хозяйств.

Максимально упрощена процедура урегулирования убытков. Для получения страховой выплаты хозяйству не потребуется в ходе сельхозсезона совместно со страховой компанией фиксировать все опасные события и их влияние на посевы, а затем определять снижение урожая. Основополагающим документом по установлению страхового случая станет факт введения ЧС на территории страхования и признания страхователя пострадавшим. В дальнейшем страховщик только уточняет площадь гибели при необходимости и производит страховую выплату в соответствии с условиями страхования. Новый вид страхования дополнит уже действующую систему страхования рисков растениеводства в России. Эти виды страхования возможно будет комбинировать, выстраивая гибкую страховую защиту.

В условиях климатической неустойчивости агрострахование выступает действенным механизмом обеспечения стабильного возмещения убытков пострадавшим хозяйствам. Это лучше всего подтверждают объемы компенсации. В 2020 году страховщики выплатили по договорам агрострахования 3,1 млрд рублей возмещений — рост по сравнению с 2019 годом в 4 раза.

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