ЦСК ВВС по обоюдному согласию сторон расторгнул договор с нападающим Олегом Марзоевым.
34-летний форвард провел за ЦСК ВВС 32 матча, набрал 11 (4+7) очков.
ЦСК ВВС расторг контракт с нападающим Олегом Марзоевым
САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЦСК ВВС по обоюдному согласию сторон расторгнул договор с нападающим Олегом Марзоевым.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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