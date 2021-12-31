Ольга Гальцова поздравила жителей Самарской области с Новым годом

С Новым 2022 годом жителей региона поздравила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

"Уважаемые жители Самарской области, дорогие друзья! Мы провожаем 2021-й год, который традиционно был для каждого из нас разным. Для многих — счастливым: молодежь выбирала свой профессиональный и творческий путь, люди встречали любовь и судьбу, образовывались семьи, рождались дети, праздновались юбилейные даты, новоселье, золотые свадьбы. Мы понимали как нужны друг другу, как хрупка человеческая жизнь!

Но как и всегда в жизни — счастье идет рука об руку с проблемами и сложностями, а иногда и бедой. Многим пришлось пережить горечь потерь и неудач, кто-то до сих пор еще восстанавливается от тяжелой болезни.

И все же — год показал, что все можно преодолеть и все можно пережить. Главное — быть вместе.

Мы всегда умели сочувствовать и сопереживать, помогать и принимать помощь. Именно эти человеческие качества, помноженные на наше трудолюбие, дают нам право смотреть в будущее с оптимизмом и верой.

С каждым годом жизнь изменяется к лучшему: строятся современные дороги и мосты, растут новые микрорайоны, открываются поликлиники и больницы, детские сады и школы, учреждения культуры и спорта.

У нас в Самарской области настойчивый, целеустремленный, открытый Губернатор. Ответственное и профессиональное Правительство, главы муниципальных образований, имеющие опыт работы в непростых условиях кризиса и пандемии.

Совсем недавно мы избрали депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы. Несомненно, от всех них мы ждем принятия жизненно-необходимых решений, направленных на улучшение жизни молодежи и пожилых наших сограждан, семей с детьми и взрослого, работающего населения, на повышение качества здравоохранения и образования, на благополучие каждого из нас.

Сегодня это позволяет нам всем надеяться и верить, что следующий 2022 год будет счастливым, будет успешным, будет добрым! Поэтому загадывайте желания, верьте в них, и они обязательно исполнятся!

Желаю крепкого здоровья, радости, добра и счастья вам и вашим близким! Успехов в делах и благополучия в доме!

От всей души поздравляю вас с Новым 2022 годом!", — пожелала Гальцова.