16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ольга Гальцова поздравила жителей Самарской области с Новым годом Андрей Кислов поздравил жителей региона с наступающим 2022 годом Игорь Комаров поздравил жителей округа с Новым годом и Рождеством Депутат Госдумы Леонид Симановский поздравил ветеранов с наступающим Новым годом Леонид Пак: "Игроков меньше, конкуренция жестче"

Федеральная власть Власть и политика

Ольга Гальцова поздравила жителей Самарской области с Новым годом

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С Новым 2022 годом жителей региона поздравила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

"Уважаемые жители Самарской области, дорогие друзья! Мы провожаем 2021-й год, который традиционно был для каждого из нас разным. Для многих — счастливым: молодежь выбирала свой профессиональный и творческий путь, люди встречали любовь и судьбу, образовывались семьи, рождались дети, праздновались юбилейные даты, новоселье, золотые свадьбы. Мы понимали как нужны друг другу, как хрупка человеческая жизнь!

Но как и всегда в жизни — счастье идет рука об руку с проблемами и сложностями, а иногда и бедой. Многим пришлось пережить горечь потерь и неудач, кто-то до сих пор еще восстанавливается от тяжелой болезни.

И все же — год показал, что все можно преодолеть и все можно пережить. Главное — быть вместе.
Мы всегда умели сочувствовать и сопереживать, помогать и принимать помощь. Именно эти человеческие качества, помноженные на наше трудолюбие, дают нам право смотреть в будущее с оптимизмом и верой.
С каждым годом жизнь изменяется к лучшему: строятся современные дороги и мосты, растут новые микрорайоны, открываются поликлиники и больницы, детские сады и школы, учреждения культуры и спорта.

У нас в Самарской области настойчивый, целеустремленный, открытый Губернатор. Ответственное и профессиональное Правительство, главы муниципальных образований, имеющие опыт работы в непростых условиях кризиса и пандемии.

Совсем недавно мы избрали депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы. Несомненно, от всех них мы ждем принятия жизненно-необходимых решений, направленных на улучшение жизни молодежи и пожилых наших сограждан, семей с детьми и взрослого, работающего населения, на повышение качества здравоохранения и образования, на благополучие каждого из нас.
Сегодня это позволяет нам всем надеяться и верить, что следующий 2022 год будет счастливым, будет успешным, будет добрым! Поэтому загадывайте желания, верьте в них, и они обязательно исполнятся!
Желаю крепкого здоровья, радости, добра и счастья вам и вашим близким! Успехов в делах и благополучия в доме!

От всей души поздравляю вас с Новым 2022 годом!", — пожелала Гальцова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2