Ольга Гальцова поздравила жителей Самарской области с Новым годом

С Новым 2022 годом жителей региона поздравила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.
"Уважаемые жители Самарской области, дорогие друзья! Мы провожаем 2021-й год, который традиционно был для каждого из нас разным. Для многих — счастливым: молодежь выбирала свой профессиональный и творческий путь, люди встречали любовь и судьбу, образовывались семьи, рождались дети, праздновались юбилейные даты, новоселье, золотые свадьбы. Мы понимали как нужны друг другу, как хрупка человеческая жизнь!
Но как и всегда в жизни — счастье идет рука об руку с проблемами и сложностями, а иногда и бедой. Многим пришлось пережить горечь потерь и неудач, кто-то до сих пор еще восстанавливается от тяжелой болезни.
И все же — год показал, что все можно преодолеть и все можно пережить. Главное — быть вместе.
Мы всегда умели сочувствовать и сопереживать, помогать и принимать помощь. Именно эти человеческие качества, помноженные на наше трудолюбие, дают нам право смотреть в будущее с оптимизмом и верой.
С каждым годом жизнь изменяется к лучшему: строятся современные дороги и мосты, растут новые микрорайоны, открываются поликлиники и больницы, детские сады и школы, учреждения культуры и спорта.
У нас в Самарской области настойчивый, целеустремленный, открытый Губернатор. Ответственное и профессиональное Правительство, главы муниципальных образований, имеющие опыт работы в непростых условиях кризиса и пандемии.
Совсем недавно мы избрали депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы. Несомненно, от всех них мы ждем принятия жизненно-необходимых решений, направленных на улучшение жизни молодежи и пожилых наших сограждан, семей с детьми и взрослого, работающего населения, на повышение качества здравоохранения и образования, на благополучие каждого из нас.
Сегодня это позволяет нам всем надеяться и верить, что следующий 2022 год будет счастливым, будет успешным, будет добрым! Поэтому загадывайте желания, верьте в них, и они обязательно исполнятся!
Желаю крепкого здоровья, радости, добра и счастья вам и вашим близким! Успехов в делах и благополучия в доме!
От всей души поздравляю вас с Новым 2022 годом!", — пожелала Гальцова.
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Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.