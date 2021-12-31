В последний день 2021 года в Самарской области коронавирусом заразились еще 364 человека

В четверг, 31 декабря, в Самарской области коронавирусом заразились еще 364 человека, сообщает официальная статистика. Общее число пострадавших от болезни в регионе превысило 200 тыс. человек.
Выздоровели 1377 жителей Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, не справились с болезнью 17 пациентов.
Всего за время пандемии в Самарской области: заболело 200 012 человек, выздоровело 157 348 человек, скончалось 6 272 человека.
В России по официальным данным за сутки заболело 20 638 человек, выздоровело в 2 раза больше — 40 692 человека, скончалось 912 человек.
Всего в РФ заболело 10 499 982 человека, выздоровело 9 463 919 человек, скончалось 308 860 человек.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.