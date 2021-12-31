В последний день 2021 года в Самарской области коронавирусом заразились еще 364 человека

В четверг, 31 декабря, в Самарской области коронавирусом заразились еще 364 человека, сообщает официальная статистика. Общее число пострадавших от болезни в регионе превысило 200 тыс. человек.

Выздоровели 1377 жителей Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, не справились с болезнью 17 пациентов.

Всего за время пандемии в Самарской области: заболело 200 012 человек, выздоровело 157 348 человек, скончалось 6 272 человека.

В России по официальным данным за сутки заболело 20 638 человек, выздоровело в 2 раза больше — 40 692 человека, скончалось 912 человек.

Всего в РФ заболело 10 499 982 человека, выздоровело 9 463 919 человек, скончалось 308 860 человек.