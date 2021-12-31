В Самаре сотрудницу социальной службы подозревают в убийстве пенсионера

В Самаре сотрудницу социальной службы заподозрили в убийстве пенсионера, сообщает samara.kp.ru.

Рано утром 31 октября на ул. Надъярной загорелся деревянный частный дом № 28. Пожарные, работавшие на месте событий, после ликвидации пламени обнаружили тело 67-летнего владельца жилплощади. Правоохранители установили, что пожар произошел не случайно.

"На днях по факту убийства возбуждено уголовное дело. Установлено, что в период с 04:00 до 04:45 утра неизвестный поджег этот дом", — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Сыщики изучили камеры наблюдения, опросили возможных свидетелей и знакомых погибшего. В ходе разбирательств была установлена подозреваемая — 37-летняя документовед комплексного центра социального обслуживания населения.

Сейчас с женщиной работают силовики. Расследование продолжается.