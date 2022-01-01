В Самаре и Тольятти из ТЦ эвакуировали людей

В пятницу, 31 декабря, из торговых центров Тольятти и Самары были эвакуированы посетители и персонал. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишет автор сообщения, поступили анонимные сообщения о минировании. После эвакуации люди провели на улице более 40 минут.

Официальных комментариев от правоохранительных органов о данных ЧП не поступало.