Сызранец предстанет перед судом за оформление микрозайма с чужого телефона

Полицией Шигонского района окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего жителя Сызрани по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

В августе 2021 г. за помощью в отдел полиции № 35 (Шигонский район) обратилась местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что ей на телефон поступают смс-сообщения о задолженности по микрозайму. Но никакого кредита она не брала.

Сотрудники полиции проверили финансовые документы и установили точное время, когда с телефона заявительницы был оформлен и получен займ. Кроме того, в документах содержались сведения о переводе денег после получения на расчетный счет бывшего сожителя женщины.

Оперуполномоченные полиции установили место вероятного нахождения ранее не судимого жителя Сызрани, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что еще проживая с потерпевшей взял ее телефон якобы для звонка родственнику, оформил микрозайм через приложение банка, перевел деньги себе на счет и потратил на собственные нужды.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины передано в суд для принятия решения по существу.