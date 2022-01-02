В Нефтегорском районе из-за метели сложная обстановка на дорогах

Из-за сильного снега на дорогах Самарской области образуются снежные заносы. Особо сложные погодные условия в настоящее время на территории Нефтегорского района.
Экипажи ДПС оказывают помощь участникам дорожного движения, регулируют движение на участке автодороги М5 Урал "подъезд к городу Оренбург", где ограничено движение грузового и пассажирского транспорта.
Региональная Госавтоинспекции призывает автомобилистов соблюдать правила вождения. Необходимо не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов на одежде.
При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:
— 8-(846)-333-58-01 — УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области;
— 8-(846)-288-22-22 — дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области;
— 112 — единая дежурно-диспетчерская служба.