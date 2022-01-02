В Самарской области ограничено движение транспорта на М-5

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Госавтоинспекция Самарской области информирует об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на автодороге М5 Урал "подъезд к городу Оренбург" с 97 по 132 км.