В Самарской области за сутки выявлено 283 случая заболевания коронавирусом

В воскресенье, 2 января, в Самаркой области зарегистрировано 283 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

За все время 200607 самарцев заболели Covid-19. Из них 6307 скончались, в том числе 17 за последние сутки.

В России суточный прирост заболевших составил 18233 человека. Скончалось 811.