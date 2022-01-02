Из-за ухудшения погоды ограничение движения на подъезде к Оренбургу продлено

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Проезд для грузового и маршрутного транспорта на участке км 29+115 — км 132+565 подъезда к Оренбургу от М-5 в Самарской области будет закрыт до 20:00 2 января.