Тела трех мужчин обнаружены в частном доме в Борском районе

В воскресенье, 2 января, в одном из частных жилых домов на ул. Набережная в с. Старя Таволжанка Борского района были обнаружены тела трех мужчин, скончавшихся, по предварительным данным, от отравления угарным газом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Информацию о случившемся подтверждают в СУ СК РФ по Самарской области. По данным ведомства, по факту обнаружения тел трех мужчин без признаков жизни Богатовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области проводится доследственная проверка. Правоохранители так же сообщают, что по предварительным данным причиной гибели людей послужило отравление угарным газом.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин им предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.