Полиция Отрадного "повязала" двух молодых наркоторговцев с метилэфедроном

В полицию Отрадного поступила информация о том, что 20-летний и 21-летний местные жители могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облМВД.

В ходе проверки полученной информации оперативники задержали молодых людей на территории садоводческого кооператива.

В автомобиле, на котором они передвигались, в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли 30 свертков из фольги. Изъятое оказалось метилэфедроном общей массой 43 грамма.

"В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что задержанные распространили путем закладок на территории города 55 свертков с наркотических веществом, общей массой более 80 граммов", — отмечается в сообщении.

По данным сотрудников полиции, подозреваемые ранее не судимы, в ходе опроса они рассказали, что приобрели наркотическое средство через Интернет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".