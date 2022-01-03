+231 случай: в регионе продолжает снижаться число заболевших коронавирусом

В понедельник, 3 января, в Самарской области зарегистрирован 231 случай заболевания коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
За сутки зафиксировано 1342 выздоровевших жителей, умерло 18 человек.
Всего с начала пандемии в Самарской области 200838 самарцев заболели Covid-19, из них 161451 человек выздоровел, 6325 скончались.
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Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.