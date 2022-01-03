+231 случай: в регионе продолжает снижаться число заболевших коронавирусом

В понедельник, 3 января, в Самарской области зарегистрирован 231 случай заболевания коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За сутки зафиксировано 1342 выздоровевших жителей, умерло 18 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области 200838 самарцев заболели Covid-19, из них 161451 человек выздоровел, 6325 скончались.