25 человек тушили пожар в центре Самары

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В понедельник, 3 января, в 9:56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Самарская, 51 в Самарском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.