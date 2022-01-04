Тело человека обнаружено при тушении крупного ночного пожара в Самаре

Во вторник, 4 января, примерно в 2:28 произошел пожар на ул. Техническая, 20 "Г" в Кировском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело неэксплуатируемое строение на площади 100 кв м. Пожару Был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 30 человек, в том числе четыре звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 3:32.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что во время тушения было обнаружено тело человека, личность которого устанавливается.

Причина смерти человека, а так же обстоятельства случившегося выясняются.