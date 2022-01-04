В Самарской области 4 января выявлено 219 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки коронавирусом в Самарской области заболели 219 жителей, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа 19 человек скончалось от новой коронавирусной инфекции, 1346 человек выздоровело.

С начала пандемии Covid-19 в регионе заразились 201057 человек, скончались 6344 жителя, 162797 выздоровели.