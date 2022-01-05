В бане Сергиевского района нашли тела женщины и ребенка

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По предварительным данным, вечером 4 января в частной бане в селе Мордовская Селитьба Сергиевского района из-за отравления угарным газом погибли женщина и ее 9-летняя дочь, сообщает прокуратура Самарской области.