Около "вертолетки" рухнуло заброшенное здание, под завалами оказался мужчина

Недалеко от вертолетной площадки произошло обрушение заброшенного строения, под завалами которого оказался мужчина, сообщает Поисково-спасательный отряд Самары.

Как выяснилось, на заброшенных складах житель города собирал металлолом и повредил конструкцию, вследствие чего крыша здания рухнула на него. К месту вызова выдвинулась оперативная группа в составе четырех спасателей. На месте они обнаружили, что у склада обрушилась кровля и частично стены.

Пострадавший под завалами звал на помощь. С помощью гидравлического инструмента спасатели приподняли участок кровли, проникли внутрь завала и достали мужчину. Он получил травмы ног и сильное переохлаждение. Пострадавшего доставили в больницу.