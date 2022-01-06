В регионе подтверждено еще 209 случаев новой коронавирусной инфекции

В четверг, 6 января, в регионе подтверждено 209 случаев новой коронавирусной инфекции. Большинство из них приходятся на Самару и Тольятти - в них почти одинаковое количество заболевших, 85 и 84 человека.

В остальных муниципалитетах количество заболевших в разы меньше - восемь в Сызрани, по пять человек в Новокуйбышевске и Жигулевске, четыре в Пестравском районе, по три в Красноярском, Сызранском и Борском районах, по два в Большечерниговском, Большеглушицком и Шигонском районах, по одному в Нефтегорском и Алексеевском районах и в Кинеле.

145 человек обследовано с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ"; 64 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 201482 случая коронавируса.

Скончались 6376 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчина 83 лет, женщина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 56 лет, женщина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 73 лет, мужчина 58 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчины 51, 67, 76, 81, 83 лет;

женщины 61, 65, 65, 77, 80 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 199,69, по стране - 214,94.

Коэффициент летальности в области - 3,16, в стране - 2,96. Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки - 10427, нарастающим итогом 5007986.