Еще у 202 жителей Самарской области подтвердился диагноз COVID-19

В Самарской области в пятницу, 7 января, еще 202 человека заболели коронавирусом, согласно официальным данным.

Традиционно в Самаре и Тольятти наибольшее число заболевших - 88 и 68 человек, соответственно. География распространения COVID-19 такова:

- девять в г. Чапаевск

- восемь в Красноярском районе

- пять в Нефтегорском районе

- четверо в г. Новокуйбышевск

- трое в Похвистневском районе

- трое в Кинель-Черкасском районе

- двое в Приволжском районе

- двое в Елховском районе

- двое в Волжском районе

- двое в г. Похвистнево

- двое в г. Жигулевск

- один в Безенчукском районе

- один в Пестравском районе

- один в Кинельском районе

- один в г. Отрадный.

Статистика смертей пополнилась на 17 человек за день. Скончались 6393 человека (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 69, 84 лет, женщины 60, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 56, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 68, 73 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчины 46, 59, 67, 71, 83 лет;

женщины 70, 71, 78, 80 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 200,22 (по стране - 215,48). Коэффициент летальности в области - 3,17 (в стране - 2,96). Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки 8919, нарастающим итогом - 5016905.