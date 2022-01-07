Еще у 202 жителей Самарской области подтвердился диагноз COVID-19

В Самарской области в пятницу, 7 января, еще 202 человека заболели коронавирусом, согласно официальным данным.
Традиционно в Самаре и Тольятти наибольшее число заболевших - 88 и 68 человек, соответственно. География распространения COVID-19 такова:
- девять в г. Чапаевск
- восемь в Красноярском районе
- пять в Нефтегорском районе
- четверо в г. Новокуйбышевск
- трое в Похвистневском районе
- трое в Кинель-Черкасском районе
- двое в Приволжском районе
- двое в Елховском районе
- двое в Волжском районе
- двое в г. Похвистнево
- двое в г. Жигулевск
- один в Безенчукском районе
- один в Пестравском районе
- один в Кинельском районе
- один в г. Отрадный.
Статистика смертей пополнилась на 17 человек за день. Скончались 6393 человека (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 69, 84 лет, женщины 60, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 56, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 68, 73 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчины 46, 59, 67, 71, 83 лет;
женщины 70, 71, 78, 80 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 200,22 (по стране - 215,48). Коэффициент летальности в области - 3,17 (в стране - 2,96). Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки 8919, нарастающим итогом - 5016905.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.