16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Еще у 202 жителей Самарской области подтвердился диагноз COVID-19 В регионе подтверждено еще 209 случаев новой коронавирусной инфекции Главный педиатр области дала рекомендации родителям на праздники В Тольятти проходит акция "Здоровое Рождество" В Самарской области 4 января выявлено 219 заболевших коронавирусом

Здравоохранение Общество

Еще у 202 жителей Самарской области подтвердился диагноз COVID-19

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в пятницу, 7 января, еще 202 человека заболели коронавирусом, согласно официальным данным.

Традиционно в Самаре и Тольятти наибольшее число заболевших - 88 и 68 человек, соответственно. География распространения COVID-19 такова:
    - девять в г. Чапаевск
    - восемь в Красноярском районе
    - пять в Нефтегорском районе
    - четверо в г. Новокуйбышевск
    - трое в Похвистневском районе
    - трое в Кинель-Черкасском районе
    - двое в Приволжском районе
    - двое в Елховском районе
    - двое в Волжском районе
    - двое в г. Похвистнево
    - двое в г. Жигулевск
    - один в Безенчукском районе
    - один в Пестравском районе
    - один в Кинельском районе
    - один в г. Отрадный.

Статистика смертей пополнилась на 17 человек за день. Скончались 6393 человека (нарастающим итогом), в том числе:
    мужчины 69, 84 лет, женщины 60, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
    женщины 56, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
    мужчины 68, 73 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
    мужчины 46, 59, 67, 71, 83 лет;
    женщины 70, 71, 78, 80 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 200,22 (по стране - 215,48). Коэффициент летальности в области - 3,17 (в стране - 2,96). Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки 8919, нарастающим итогом - 5016905.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6