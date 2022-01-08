Три бани сгорели в Самарской области за сутки

В пятницу, 7 января, сгорела баня в Красноярском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар начался в бане на ул. Жемчужной СНТ "Белозерки", его площадь составила 50 кв. м.

Помимо этого, сгорела еще одна баня в СД "Труд" Комсомольского района. Там огонь охватил 25 кв. метров.

Третий за сутки пожар в бане произошел в с. Выселки Ставропольского района. Его площадь составила 5 кв. метров.