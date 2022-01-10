Хоккейная "Лада" обыграла АКМ

В субботу, 8 января, матчем против АКМ "Лада" открывала домашнюю серию.
Счет в середине первого периода открыл нападающий "Лады" Станислав Альшевский, завершив розыгрыш "лишнего" — 1:0.
На 24-й минуте Ярослав Альшевский добил шайбу после броска своего брата Станислава — 2:0.
В дебюте третьего периода Михаил Мокин точно бросил под перекладину — 3:0.
На 55-й минуте гости стараниями Максима Лазарева реализовали в большинство, но через три минуты Донат Стальнов подвел итог матчу — 4:1 победа "Лады".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!