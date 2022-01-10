Гандбольная "Лада" проиграла датскому клубу "Хернинг-Икаст" — 24:27

В своем первом матче групповой фазы EHF European League в Тольятти "Лада" уступила датскому клубу "Хернинг-Икаст" — 24:27 (14:14).

Капитан "Лады" на исходе первой минуты исполнил свой фирменный номер на правом фланге, открыв счет в матче. Но в дальнейшем ему всего дважды удалось тот же трюк повторить. Гости же в ответ на ее дебютный гол отгрузили нашим три, и почти до экватора первого тайма четко контролировали ход игры в своей излюбленной скандинавской манере, постоянно имея в запасе пару-тройку мячей.

Уже на 19-й минуте наши оказались впереди (10:9). Мастеровитый "ХИХ" тайм-аутом решил волжанок приструнить. Сразу не удалось — на 23-й минуте Валентина Рахмаева увела хозяек поля вперед еще на один мяч (12:10). Однако вслед за этим удалилась, и "единороги" шанс нас настичь не упустили. Уйти на перерыв с минимальным отрывом им не дала Ирина Никитина, признанная, к слову, лучшей у волжанок в этой матче. Ее умелый дриблинг за полминуты до антракта принес сторонам на промежуточном финише вполне закономерный паритет. И ее же гол на 43-й минуте стал последним, когда "Лада" еще не была позади (19:19). После этого датчанки пошли на решительный штурм, который им удался.

Многоопытная Сара Иверсен в линии и миниатюрная Эмма Фриис на левом фланге и на семиметровых были этим вечером тоже в ударе. "Лада", у которой козырей в колоде оказалось поменьше с учетом предматчевых субъективных факторов, заметно просела к исходу 52-й минуты (20:25). Неизвестно чем бы все закончилось, не случись еще при "минус 5" инцидента, по результатам которого красную карточку арбитры выписали Ольге Щербак. В ее стыке с Иверсен на нашей линии датчанка рухнула как подкошенная на пол, изображая нечеловеческие муки. И добилась своего.

Молодые черногорские рефери, посовещавшись, дали тольяттинке прямой "дисквал", после чего ее жертва отряхнулась и зашагала, как ни в чем не бывало. "Лада" же сперва в меньшинстве, а следом и в равных составах принялась геройски выцарапывать хотя бы ничью.

На жарком финише она сражалась до последнего "патрона". Валентина Войтулевич при счете 22:25, отбив не без помощи штанги "семерик" от Фриис, а затем и "выстрел" с фланга от Сесилье Брандт, вселила еще больший оптимизм в болельщиков. Но досадная потеря мяча в очередной атаке и тайм-аут Кристенсена с последующим выводом Баккерюд на неберущийся бросок не дали воскресить надежду "Лады" на спасение очков.