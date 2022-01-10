Дарья Касаткина проиграла в полуфинале турнира в Мельбурне

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина проиграла представительнице США Аманде Анисимовой в полуфинале турнира Мельбурн-2 со счетом 2:6, 0:6, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 57 минут. За это время Касаткина допустила две двойные ошибки, реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов и не сделала ни одной подачи навылет. На счету американки 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Таким образом, Анисимова вышла в финал, а Касаткина завершила участие в турнире.